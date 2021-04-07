Відома модель Наомі Кемпбелл в одній накидці з блискіток перетворилася на фатальну спокусницю

Всесвітньо відома супермодель звикла до компліментів, адже саме вона є тією самою суперзіркою, яку прозвали "чорною пантерою" з ідеальною шкірою. Наомі дуже пишається своїм корінням і в будь-якій фотосесії підкреслює привабливість усіма доступними способами.

В одній зі своїх фотосесій модель взагалі залишилася лише в блискучій накидці, розшитій паєтками і зав'язаною тонкими нитками на шиї. Прикритися Наомі довелося сумочкою. В об'єктиві причому Наомі робила акцент саме на цьому – прикритий бюст був приховав лише від частини, а стрункі ноги, спокусливо висунуті вперед, не могли залишити байдужими.

Завдяки аксесуару все саме особисте було приховано, проте, зірка зовсім не бентежилася і зі звичною гордістю доводила свою привабливість. Так як Кемпбелл не любить уколи краси, вона дуже пишається тим, що поки ще повністю натуральна і може впоратися без них в 50 років.

Нещодавно сама модель поділилася бекстейдж-кадрами з останньої зйомки, причому вона показала, як можна привернути увагу завдяки незвично-яскравому костюму кислотного кольору і простому іміджу в цілому. На узбережжі Наомі стала зіркою цієї зйомки.

"Вау, це ж пишність перед нами; ну що за Малятко, як від такої відмовитися; Вау👙 хочеться побачити в бікіні; ніхто не робить цю зйомку краще, ніж ви самі, пристойності в сторону; я люблю сильніше😛 🍭; ось інтрига пішла; ти така красива; яскрава, Наомі сліпить, тільки ти тут бос; просто таю від такого образу, ніжність і стиль; це так інтригує, прекрасна, просто чудова».

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