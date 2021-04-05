Світська левиця і модель Кайлі Дженнер вразила кадрами після примірки нового вбрання

Кайлі Дженнер отримала армію шанувальників далеко за межами Голлівуду і стала однією з найпопулярніших знаменитостей в Instagram, також, як і її старша сестра Кім. Дівчина, завдяки публікаціям відвертих знімків і відеороликів, тепер може похвалитися мільйонами лайків.

Цього разу Кайлі в розділі Сторі опублікувала серію кадрів у весняному образі з ніжно-ліловим платтям. Як можна помітити, відео і фото, на яких вона хвалиться різницею між об'ємом чудної тонкої талії і красиво вигнутих стегон, не можуть залишити байдужими.

Ідеальна форма Дженнер виглядає дуже привабливо, а сама вона – схудлою і задоволеною. Що не дивно, адже після народження дочки Кайлі хвилювалася, що у неї будуть проблеми з схудненням. Тим не менш, їй вдалося. Зараз Дженнер може собі дозволити блищати в таких відкритих нарядах зі стяжками на цікавих місцях.

"Я від природи худа. Звичайно, не така, як Кендалл. Але у мене завжди був плоский живіт, але тільки недавно він знову став таким, яким був до народження Стормі", - підмітила сама Кайлі в інтерв'ю.

Також на нових фото Кайлі і Кім помірялися принадами в маленьких і схожих Бікіні на тонких зав'язках. Спокусливо прогнувшись, зірки намагалися показати незвичайне поєднання тонкої талії з пишними стегнами.

"Ідеальні малятка😍; королеви полюють 🔥; в їх венах романтика тече💞; Омг це неймовірно; Вправо👏 🔥; Я відчуваю, що чоловіки підсвідомо будуть вибирати Кайлі; Кім така недоступна; зараз йду в спортзал !!!; Горять чесно!; ти знущаєшся наді мною".

Нагадавши, безсоромна і гаряча сестричка Кардашьян Кайлі Дженнер в салатовому бікіні гарненько " підсмажилася "на сонці:"Комплект на мільйон".

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