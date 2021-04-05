Светская львица и модель Кайли Дженнер впечатлила кадрами после примерки нового наряда

Кайли Дженнер получила армию поклонников далеко за пределами Голливуда и стала одной из самых популярных знаменитостей в Инстаграм, также, как и ее старшая сестра Ким. Девушка, благодаря публикациям откровенных снимков и видеороликов, теперь может похвастаться миллионами лайков.

В этот раз Кайли в разделе Стори опубликовала серию кадров в весеннем образе с нежно-лиловым платье. Как можно заметить, видео и фото, на которых она хвастается разницей между объемом чудной тонкой талии и красиво изогнутых бедер, не могут оставить равнодушными.

Идеальная форма Дженнер выглядит очень привлекательно, а сама она – похудевшей и довольной. Что не удивительно, ведь после рождения дочери Кайли волновалась, что у нее будут проблемы с похудением. Тем не менее, ей удалось. Сейчас Дженнер может себе позволить блистать в таких открытых нарядах со стяжками на интересных местах.

«Я от природы худая. Конечно, не такая, как Кендалл. Но у меня всегда был плоский живот, но только недавно он снова стал таким, каким был до рождения Сторми», - подметила сама Кайли в интервью.

Также на новых фото Кайли и Ким померились прелестями в маленьких и похожих бикини на тонких завязках. Соблазнительно прогнувшись, звезды пытались показать необычное сочетание тонкой талии с пышными бедрами.

«Идеальные малышки😍; Королевы охотятся 🔥; Весна пришла, распустилась девушки; в их венах романтика течет💞; Омг это невероятно; Вправо 👏🔥; Я чувствую, что мужчины подсознательно будут выбирать Кайли; Ким такая недоступная; сейчас иду в спортзал !!!; Горят честно!; ты издеваешься надо мной».

Напомним, бесстыжая и горячая сестричка Кардашьян Кайли Дженнер в салатовом бикини хорошенько "поджарилась" на солнце: "Комплект на миллион".

Как сообщала Politeka, Знойная Кортни Кардашьян показала сочную фигурку в роскошной спальне: "Тело мечты".

Также Politeka, Сестренки Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян показали, кто горячее, приспустив узкие наряды: "Как мамочка".

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