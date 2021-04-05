Светская львица и модель Кайли Дженнер впечатлила кадрами после примерки нового наряда
Кайли Дженнер получила армию поклонников далеко за пределами Голливуда и стала одной из самых популярных знаменитостей в Инстаграм, также, как и ее старшая сестра Ким. Девушка, благодаря публикациям откровенных снимков и видеороликов, теперь может похвастаться миллионами лайков.
В этот раз Кайли в разделе Стори опубликовала серию кадров в весеннем образе с нежно-лиловым платье. Как можно заметить, видео и фото, на которых она хвастается разницей между объемом чудной тонкой талии и красиво изогнутых бедер, не могут оставить равнодушными.
Идеальная форма Дженнер выглядит очень привлекательно, а сама она – похудевшей и довольной. Что не удивительно, ведь после рождения дочери Кайли волновалась, что у нее будут проблемы с похудением. Тем не менее, ей удалось. Сейчас Дженнер может себе позволить блистать в таких открытых нарядах со стяжками на интересных местах.
Недетское увлечение сына Пугачевой и Галкина вызвало ажиотаж, видео уже в сети: "В таком возрасте, такое хобби..."
Финалист "Холостячки" Тригубенко впервые показал свою красотку, о которой долго мечтал: "Аж самому не верится…"
Раззадоренный Дан Балан ошеломил неожиданным признанием в любви: "Я никогда не говорю..."
Украинскую землю засыпает снегом посреди весны, кадры: спасатели предупреждают об опасности
Стихия надвигается на Украину, предупреждение спасателей: "из-за сильных ливней..."
«Я от природы худая. Конечно, не такая, как Кендалл. Но у меня всегда был плоский живот, но только недавно он снова стал таким, каким был до рождения Сторми», - подметила сама Кайли в интервью.
Также на новых фото Кайли и Ким померились прелестями в маленьких и похожих бикини на тонких завязках. Соблазнительно прогнувшись, звезды пытались показать необычное сочетание тонкой талии с пышными бедрами.
«Идеальные малышки😍; Королевы охотятся 🔥; Весна пришла, распустилась девушки; в их венах романтика течет💞; Омг это невероятно; Вправо 👏🔥; Я чувствую, что мужчины подсознательно будут выбирать Кайли; Ким такая недоступная; сейчас иду в спортзал !!!; Горят честно!; ты издеваешься надо мной».
Напомним, бесстыжая и горячая сестричка Кардашьян Кайли Дженнер в салатовом бикини хорошенько "поджарилась" на солнце: "Комплект на миллион".
Как сообщала Politeka, Знойная Кортни Кардашьян показала сочную фигурку в роскошной спальне: "Тело мечты".
Также Politeka, Сестренки Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян показали, кто горячее, приспустив узкие наряды: "Как мамочка".
<