Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл у чорному боді з накидкою-бахромою показала підтягнуту фігуру

Наомі Кемпбелл є однією з тих супермоделей, що бажають зберегти свої тріумфальні появи ефектними до кінця. Тому навіть в 50 років вона намагається виглядати максимально привабливо і недоступно.

За роки роботи зірка перепробувала безліч видів спорту, але в підсумку зупинилася на двох: пілатесі і джиротоніці. Останнім, до слова, займаються на спеціальних тренажерах, схожих на ткацький верстат. За допомогою тросів і різних рукояток можна відмінно розвинути м'язи і гнучкість тіла.

Як можна побачити на фото, виглядає завдяки цьому зірка правда дуже добре. У чорному боді з накидкою з бахроми їй вдалося підкреслити довгі ноги найкращим чином. При цьому Наомі не любить сидіти на дієтах, але тричі на рік вдається до практики детокса.

"Часто наша гордість заважає нам отримати благословення, ми не любимо, коли нас виправляють, і нам не подобається здаватися менше або менш здатним, ніж будь-хто, тому що ми завжди хочемо зайняти почесне місце в умах людей, і це змушує нас діяти своїми силами, використовуючи власні ресурси,» - сказано в підписі.

Також красуня показала фото, де позувала у великому вбранні, який відчинила перед камерою. І можна відразу помітити, що бюст модель ніяк не прикрила і його легко розглянути. Кемпбелл з'явилася серед дерев на природі, захоплюючи елегантною красою.

"Чудова", "така красива сестричка", "з Великоднем, Наомі", "ти приголомшлива, на вершині топа", "Чарівна", "красива картинка, ці фотографії, які ти робиш в Африці, - великого успіху всій команді, Щасливого Великодня", "навіть 20-річні позаздрять".

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