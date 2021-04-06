Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл в черном боди с накидкой-бахромой показала подтянутую фигуру

Наоми Кэмпбелл является одной из тех супермоделей, что желают сохранить свои триумфальные появления эффектными до конца. Поэтому даже в 50 лет она старается выглядеть максимально привлекательно и недоступно.

За годы работы звезда перепробовала множество видов спорта, но в итоге остановилась на двух: пилатесе и джиротонике. Последним, к слову, занимаются на специальных тренажерах, похожих на ткацкий станок. При помощи тросов и различных рукояток можно отлично развить мышцы и гибкость тела.

Как можно увидеть на фото, выглядит благодаря этому звезда правда очень хорошо. В черном боди с накидкой из бахромы ей удалось подчеркнуть длинные ноги лучшим образом. При этом Наоми не любит сидеть на диетах, но трижды в год прибегает к практике детокса.

«Часто наша гордость мешает нам получить благословение, мы не любим, когда нас исправляют, и нам не нравится казаться меньше или менее способным, чем кто-либо, потому что мы всегда хотим занять почетное место в умах людей, и это заставляет нас действовать своими силами, используя собственные ресурсы,» - сказано в подписи.

Также красотка показала фото, где позировала в большом наряде, который распахнула перед камерой. И можно сразу заметить, что бюст модель никак не прикрыла и его легко рассмотреть. Кэмпбелл появилась среди деревьев на природе, восхищая элегатной красотой.

"Великолепная", "Такая красивая сестренка", "С Пасхой, Наоми", "Ты потрясающая, на вершине топа", "Волшебная, идет в атаку", "красивая картинка, эти фотографии, которые ты делаешь в Африке, - большого успеха всей команде, счастливой Пасхи", "даже 20-летние позавидуют".

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