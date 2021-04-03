Світська левиця і модель Кайлі Дженнер вигуляла сміливий купальник на сонечку

Як повідомляє Politeka.net, відома американська модель, світська левиця і телезірка Кайлі Дженнер, яка має свій косметичний бренд, часто радує свою багатомільйонну аудиторію в Instagram жаркими фотосесіями і відвертими нарядами. Так, цього разу апетитна красуня здалася перед камерою в сміливому і яскравому купальнику, який оголив апетитну фігуру і пишні форми.

На нових фотографіях Кайлі відображена на залитій сонцем веранді, вона прилаштувалася біля вікна і млосно позує фотографу. Перед камерою модель з'явилася в сліпучому жовтому купальнику цікавого фасону, який підкреслив не тільки апетитні форми красуні, але і ідеальний загар на її тілі. Волосся дівчини розпущене і розпатлане вітерцем, а на її обличчі легкий макіяж, вона не дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Дженнер коротко написала: "Це вихідні". А зачаровані шанувальники почали активно обговорювати її знімки, засипаючи компліментами в коментарях до фото. "Ти виглядаєш божественно", "Ти чудова", "Королева", "Я просто хочу так виглядати", "Кайлі, будь ласка, вийди за мене заміж", "Красуня", "Приголомшливий вид", "Який гарний купальник", "Ти ідеальна жінка", - пишуть в коментарях до фото Дженнер.

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