Светская львица и модель Кайли Дженнер выгуляла смелый купальник на солнышке

Как сообщает Politeka.net, известная американская модель, светская львица и телезвезда Кайли Дженнер, которая имеет свой косметический бренд, часто радует свою многомиллионную аудиторию в Instagram жаркими фотосессиями и откровенными нарядами. Так, в этот раз аппетитная красотка показалась перед камерой в смелом и ярком купальнике, который оголил аппетитную фигуру и пышные формы.

На новых фотографиях Кайли запечатлена на залитой солнцем веранде, она пристроилась у окна и томно позирует фотографу. Перед камерой модель появилась в ослепительном желтом купальнике интересного фасона, который подчеркнул не только аппетитные формы красотки, но и идеальный загар на ее теле. Волосы девушки распущены и растрепаны ветерком, а на ее лице легкий макияж, она не смотрит в объектив.

В подписи к публикации Дженнер коротко написала: "Это выходные". А очарованные поклонники принялись активно обсуждать ее снимки, засыпая комплиментами в комментариях к фото. "Ты выглядишь божественно", "Ты великолепна", "Королева", "Я просто хочу так выглядеть", "Кайли, пожалуйста, выйди за меня замуж", "Красотка", "Потрясающий вид", "Какой красивый купальник", "Ты идеальная женщина", - пишут в комментариях к фото Дженнер.

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