Відома модель Наомі Кемпбелл у компанії молодих супермоделей Кендалл Дженнер і Белли Хадід розбурхала видом

Модель в 50-річному віці може похвалитися відмінною формою, акуратною фігурою в цілому і бездоганним виглядом на зйомках. Причому Наомі не приховує своїх головних секретів краси. На фан-акаунті вирішили нагадати, як зірка зустрічалася з популярними молодими моделями після показу.

На фото задоволена "Чорна пантера" позувала в обіймах Кендалл Дженнер і Белли Хадід. Обидві супермоделі можуть похвалитися тим, що прославилися на весь світ. Схоже молоді дівчата були дуже раді бачити живу легенду модельного бізнесу. Кемпбелл як і раніше хороша і нітрохи їм не поступається.

Більш того, на фото з красунями видно, що знаменитість виглядає нітрохи не гірше. Для підтримки форми Наомі регулярно займається спортом. Її улюблені види занять-це йога і пілатес. Догляд за своєю зачіскою модель довіряє професіоналам, а ось з приводу особи відмовчується, тому невідомо, чи користується зірка уколами краси.

У себе в Instagram також красуня опублікувала пікантний кадр, який звів з розуму її шанувальників. На фото 50-річна модель постала в прозорій чорній блузці, під якою виднівся її невеликий акуратний бюст. Кемпбелл прикрила його наклейками, але фани змогли все розглянути.

"Наомі, будь ласка, будь скромніше«,» це було честю, фотографувати тебе«," оглушлива конкурентка молодим, вчіться...", "Чорна пантера», «ти божество», «так красиво», "Чорна троянда", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що 50-річна Наомі Кемпбелл в панчохах і міні показала, що не боїться віку: «Королева».

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