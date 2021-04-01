Модель Альона Омович, яку порівнюють з Кім Кардашьян, поділилася пікантним фото в білизні
Як пише Politeka.net, Альона Омович стала популярною інста-моделлю і регулярно радує українців новим контентом у своєму мікроблозі в Instagram. Дівчина зробила не одну пластичну операцію і дуже сильно збільшила собі бюст, зробивши його шостого розміру. Красуня не приховує цього і обожнює відверті вбрання, змушуючи фанатів захоплюватися своїми формами.
Так, цього разу Альона поділилася з фоловерами гарячим кадром, на якому відображена в цікавій локації, вона присіла на велику світлу подушку і не дивиться в об'єктив. Перед камерою модель з'явилася в одній білизні - на ній білі трусики і чорний ліфчик, цей наряд красиво підкреслив фігурку і об'ємне декольте. Волосся красуні розпущене і спадає на плечі, а на її обличчі легкий макіяж, дівчина спідлоба дивиться на щось зверху. Омович тримає в руці баночку арахісової пасти, а поруч з нею видно милу пухнасту собаку.
У підписі до публікації Альона написала: "Втратила апетит". Правда, не дуже зрозуміло, це вона про себе або про свого білосніжного улюбленця. Шанувальники тут же почали обговорювати нову публікацію моделі, засинаючи її в коментарях до фото. "А що побачила?", "Вау, цікаво", "мила собачка", "Красуня", "Гаряча дівчинка", "Прекрасна жінка", "Лялька", "Красива", "Солодка", - пишуть в коментарях до фото.
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