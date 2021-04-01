Модель Алена Омович, которую сравнивают с Ким Кардашьян, поделилась пикантным фото в белье

Как пишет Politeka.net , Алена Омович стала популярной инста-моделью и регулярно радует украинцев новым контентом в своем микроблоге в Instagram. Девушка сделала не одну пластическую операцию и очень сильно увеличила себе бюст, сделав его шестого размера. Красотка не скрывает этого и обожает откровенные наряды, заставляя фанатов восхищаться своими формами.

Так, в этот раз Алена поделилась с фолловерами горячим кадром, на котором запечатлена в интересной локации, она присела на большую светлую подушку и не смотрит в объектив. Перед камерой модель появилась в одном белье – на ней белые трусики и черный лифчик, этот наряд красиво подчеркнул фигурку и объемное декольте. Волосы красотки распущены и спадают на плечи, а на ее лице легкий макияж, девушка исподлобья смотрит на что-то сверху. Омович держит в руке баночку арахисовой пасты, а рядом с ней видно милую пушистою собаку.

В подписи к публикации Алена написала: "Потеряла аппетит". Правда, не очень понятно, это она о себе или о своем белоснежном любимце. Поклонники тут же принялись обсуждать новую публикацию модели, засыпая ее комитентами в комментариях к фото. "А что увидела?", "Вау, интересно", "Милая собачка", "Красотка", "Горячая малышка", "Прекрасная женщина", "Кукла", "Красивая", "Сладкая", - пишут в комментариях к фото.

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