Відома модель Наомі Кемпбелл може похвалитися самими неординарними фотосесіями в дорогоцінних нарядах

Перша темношкіра модель, що опинилася на обкладинках Time і французького і британського Vogue, а також зірка, яка стала першою афроамериканкою в Prada, змогла прославитися на весь світ. На рахунку Наомі достатня кількість фотосесій, щоб захопити будь-яку красуню своїм успіхом.

Навіть у свої 50 років Кемпбелл виглядає значно молодше, ніж інші, а її фотосесії все також розбурхують публіку. Своїми образами красуня бажає показати, як можна бути привабливою в будь-яких обставинах. У напівпрозорому вузькому вбранні, повністю обробленим з каменів, Наомі ледь змогла прикрити бюст.

Проте, її блискуча і сяюча шкіра, а також бездоганно гладке обличчя привернули не менше уваги, ніж зазвичай.

"Якщо я хочу щось зробити для себе, я піду і заплачу за це. Це як якщо я хочу зробити вії, я зроблю їх", - кажуть про можливу пластику раніше підмітила модель.

Нещодавно сама модель поділилася бекстейдж-кадрами з останньої зйомки, причому вона показала, як можна привернути увагу завдяки незвично-яскравому костюму кислотного кольору і простому іміджу в цілому. На узбережжі Наомі стала зіркою цієї зйомки.

"Вау, це ж пишність перед нами; ну що за Малятко, як від такої відмовитися; Вау👙 хочеться побачити в бікіні; ніхто не робить цю зйомку краще, ніж ви самі, пристойності в сторону; я люблю сильніше😛 🍭; ти така красива; яскрава, Наомі сліпить, тільки ти тут бос; просто таю від такого образу, ніжність і стиль; це так інтригує, прекрасна, просто чудова».

Нагадаємо, що 50-річна Наомі Кемпбелл в панчохах і міні показала, що не боїться віку: «Королева».

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