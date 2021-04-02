Відома модель Кендалл Дженнер в атласному боді позмагалася з сестрою за "титул" найбільш спокусливою з Кардашьян
Популярна супермодель і одна з всесвітньо відомого сімейства "сестричок Кардашьян" Кендалл Дженнер не так давно розбурхала користувачів мережі бекстейдж-кадрами з фотосесії з однією з сестер. Так, дівчина знялася разом з Кайлі в новій зйомці і навіть покрасувалася неймовірно стрункою фігурою.
Так як Кендалл – єдина в родині, хто володіє такою фігурою, до неї не менше уваги, ніж до пишнотілих родичок. На відміну від всіх своїх сестер, дівчина не поспішає заводити дітей і вступати в шлюб.
Що ж стосується власних брендів, замість косметики, одягу та білизни дівчина запатентувала власний бренд текіли, над яким нібито довго працювала. У той же час, як можна помітити з представлених кадрів, дівчина любить разом з сестрами підігріти увагу до себе. У маленькому боді з атласу дівчина покрутилася на камеру, коли після неї відразу в об'єктиві з'явилася і сестра в чорному костюмі, виблискуючи не гірше Кендалл.
Дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузовій, скандальне відео: "Аби сама такою не стала..."
Синоптик Наталка Діденко пообіцяла українцям снігопади, хуртовини і морози: "До нас йде потужний..."
Чоловіка Сумської Борисюка нагородили довгоочікуваним званням після провалу в "Голосі країни": "Підписано указ"
Пішла з життя відома радянська акторка-красуня, її пам'ятають мільйони: "причина смерті…"
54-річна Сумська засвітила розкішне "гніздечко", в яке переїхала з Борисюком: "Позолота, мармур і…"
Також раніше Кендалл приміряла бікіні соковитого апельсинового відтінку в асиметричний малюнок, яке ледь прикривало її апетитне тіло, адже було на тонких зав'язках. Пишні груди, розкішні стегна, довгі ноги і тонка талія красуні викликали справжнє хвилювання. Адже модель виглядає просто чудово.
"Найкрасивіша жінка ❤️", "Афродіта", " Дорогоцінна💋 ♥ ️🔥", "", "Чому ти так схожий на ангела😭", " Гей, це дуже чуттєво😘 😘 😘"," солодких снів прекрасній дамі", "на добраніч!! Яке маленьке тіло !!! 😻 😻 ", "Королева Світу😍 😍", - відповіли фанати.
Нагадаємо, що Кендалл Дженнер показала розкішну фігуру в короткому топі.
Як повідомляла Politeka, Кендалл Дженнер без зубів налякала зовнішнім виглядом.
Також Politeka писала, супермодель Кендалл Дженнер повністю роздяглася для фото.