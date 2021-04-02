Відома модель Кендалл Дженнер в атласному боді позмагалася з сестрою за "титул" найбільш спокусливою з Кардашьян

Популярна супермодель і одна з всесвітньо відомого сімейства "сестричок Кардашьян" Кендалл Дженнер не так давно розбурхала користувачів мережі бекстейдж-кадрами з фотосесії з однією з сестер. Так, дівчина знялася разом з Кайлі в новій зйомці і навіть покрасувалася неймовірно стрункою фігурою.

Так як Кендалл – єдина в родині, хто володіє такою фігурою, до неї не менше уваги, ніж до пишнотілих родичок. На відміну від всіх своїх сестер, дівчина не поспішає заводити дітей і вступати в шлюб.

Що ж стосується власних брендів, замість косметики, одягу та білизни дівчина запатентувала власний бренд текіли, над яким нібито довго працювала. У той же час, як можна помітити з представлених кадрів, дівчина любить разом з сестрами підігріти увагу до себе. У маленькому боді з атласу дівчина покрутилася на камеру, коли після неї відразу в об'єктиві з'явилася і сестра в чорному костюмі, виблискуючи не гірше Кендалл.

Також раніше Кендалл приміряла бікіні соковитого апельсинового відтінку в асиметричний малюнок, яке ледь прикривало її апетитне тіло, адже було на тонких зав'язках. Пишні груди, розкішні стегна, довгі ноги і тонка талія красуні викликали справжнє хвилювання. Адже модель виглядає просто чудово.

"Найкрасивіша жінка ❤️", "Афродіта", " Дорогоцінна💋 ♥ ️🔥", "", "Чому ти так схожий на ангела😭", " Гей, це дуже чуттєво😘 😘 😘"," солодких снів прекрасній дамі", "на добраніч!! Яке маленьке тіло !!! 😻 😻 ", "Королева Світу😍 😍", - відповіли фанати.

Нагадаємо, що Кендалл Дженнер показала розкішну фігуру в короткому топі.

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