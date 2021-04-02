Известная модель Кендалл Дженнер в атласном боди посоревновалась с сестрой за "титул" самой соблазнительной из Кардашьян

Популярная супермодель и одна из всемирно известного семейства «сестричек Кардашьян» Кендалл Дженнер не так давно взбудоражила пользователей сети бекстейдж-кадрами из фотосессии с одной из сестер. Так, девушка снялась вместе с Кайли в новой съемке и даже покрасовалась неимоверно стройной фигурой.

Так как Кендалл – единственная в семье, кто обладает такой фигурой, к ней не меньше внимания, чем к пышнотелым родственницам. В отличие от всех своих сестер, девушка не спешит заводить детей и вступать в брак.

Что же касается собственных брендов, вместо косметики, одежды и белья девушка запатентовала собственный бренд текилы, над которым якобы долго работала. В то же время, как можно заметить из представленных кадров, девушка любит вместе с сестрами подогреть внимание к себе. В маленьком боди из атласа девушка покрутилась на камеру, когда после нее сразу в объективе появилась и сестра в черном костюме, сверкая не хуже Кендалл.

Также ранее Кендалл примерила бикини сочного апельсинового оттенка в ассиметричный рисунок, которое едва прикрывало ее аппетитное тело, ведь было на тонких завязках. Пышная грудь, роскошные бедра, длинные ноги и тонкая талия красавицы вызвали настоящее волнение. Ведь модель выглядит просто чудесно.

"Самая КРАСИВАЯ женщина ❤️", "Афродита", " Драгоценная💋 ♥ ️🔥", "", "Почему ты так похож на ангела😭", "Эй, это очень чувственно😘😘😘 проказница", "Сладких снов прекрасной даме", "Спокойной ночи!! Какое маленькое тело !!! 😻😻", "Королева мира 😍😍", - ответили фанаты.

Напомним, что Кендалл Дженнер показала роскошную фигуру в коротком топе.

Как сообщала Politeka, Кендалл Дженнер без зубов напугала внешним видом.

Также Politeka писала, супермодель Кендалл Дженнер полностью разделась для фото.