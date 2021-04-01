Відома модель Кайя Гербер, дочка супермоделі Сінді Кроуфорд, показала себе в нижній білизні

Як пише Politeka.net, 19-річна красуня вже встигла в такому юному віці підкорити світові подіуми. Зірка не соромиться показати своє тіло і активно підігріває інтерес до своєї персони в соціальних мережах. Гербер вже встигла зібрати мільйони фанатів в Instagram, де часто публікує фото.

Красуня цього разу одягла чорну міні-білизну. Зірка вигнулася, захоплюючи вигинами молодого тіла. На іншому фото дівчина вже сиділа топлес, приховуючи груди коліном.

Фанати поставили понад 300 тисяч лайків і написали коментарі:

"Гаряче", "Приголомшлива, вау", " чудові жінки!!!", "Чорт забирай, Піт Девідсон-щасливчик!", "Красива дівчина", "Кайя, Ти занадто багато зі мною робиш", "схоже на веселу і безкоштовну зйомку", "як справи дівчинка, де бог, Побачимося, хммммммм, дитинко".

Ми писали, що 19-річна дочка супермоделі 90-їх Сінді Кроуфорд Кайя Гербер розчулила шанувальників фото з двома чарівними створіннями.

Красуня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знімок, на якому позує в купальнику і крислатому капелюсі, повністю приховує її обличчя.

Нагадаємо, 19-річна дочка Сінді Кроуфорд покрасувалася топлес, стиснувши пружні форми рукою

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