Телезірка і модель Кайлі Дженнер вигуляла сміливе вбрання, яке ледь прикриває пружні принади

Як повідомляє Politeka.net, популярна американська модель і телезірка Кайлі Дженнер, яка володіє власним косметичним брендом, часто радує багатомільйонну аудиторію в своєму Instagram жаркими фотосесіями. Так, цього разу красуня здалася перед фотографом в сміливому прозорому вбранні, який навряд чи прикриває і утримує її апетитні форми.

Як видно, Кайлі відображена в цікавій локації з оригінальними квітковими шпалерами. Вона з'явилася перед камерою в екстравагантному прозорому комбінезоні, який повністю покриває її соковите тіло. Під червоною прозорою тканиною вбрання видно крихітну оксамитову білизну, а зверху цікаву пов'язку на стегнах. Поверх цього дивного комбінезона модель накинула довгий латексний плащ насиченого вишневого відтінку. Волосся красуні зібрані в тугу зачіску на потилиці, а на її обличчі щільний шар макіяжу, вона кидає млосні погляди в камеру.

У підписі до фотографій Дженнер написала: "Вишня зверху". Шанувальники в захваті від нових фото зіркової красуні, Кайлі засипають компліментами і захопленими коментарями. "Вау, ця подача", "Красуня", "Гаряча", "Ти така красива", "Обожнюю тебе", "Вишенька на торті", "Чудова", - пишуть користувачі в коментарях до фото.

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