Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром, розповіла про свій дебют
Як пише Politeka.net, Міла Кузнєцова обожнює своє тіло і активно займається розкруткою себе в Instagram. Зірка любить брати участь у різних проектах, але зараз дівчина вирішила зробити ще один крок до більшої популярності.
Зірка опублікувала в Instagram фото, на якому показала свій дебют в якості резидента "Дизель Студіо". Дівчина виступатиме з Крутоголовим та іншими акторами студії в програмі DIZEL NIGHT.
"Ну ось, настав довгоочікуваний мить мого дебюту як актриси на @stbua в мегакрутом шоу DIZEL NIGHT @dizelstudio.
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Дізнатися яка я господиня і як виграю всі конкурси ви можете вже цієї суботи о 22.22 на каналі СТБ Я вас там чекаю!
Р. S. з собою мати гарний настрій і посмішку", - написала Міла Кузнєцова.
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Ти чудова дівчина", "Красуня ненаглядна))", "мені цікаво побачити тебе", " як же круто що ти потрапила на таке шоу. Обов'язково подивлюся його", " з найкращими побажаннями і удачі ... Ти мені дуже подобаєшся", " мені цікаво дуже в реалі, можна побачити тебе?", "Дуже круто, ви велика молодець".
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