Известная украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером, рассказала о своем дебюте

Как пишет Politeka.net, Мила Кузнецова обожает свое тело и активно занимается раскруткой себя в Инстаграм. Звезда любит участвовать в различных проектах, но сейчас девушка решила сделать еще один шаг к больше популярности.

Звезда опубликовала в Инстаграм фото, на котором показала свой дебют в качестве резидента "Дизель студио". Девушка будет выступать с Крутоголовым и другими актерами студии в программе DIZEL NIGHT.

"Ну вот, настал долгожданный миг моего дебюта как актрисы на @stbua в мегакрутом шоу DIZEL NIGHT @dizelstudio.

Узнать какая я хозяйка и как выигрываю все конкурсы вы можете уже в эту субботу в 22.22 на канале СТБ я Вас там жду!

Р.S. С собой иметь хорошее настроение и улыбку", - написала Мила Кузнецова.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Ты чудесная девушка", "Красавица ненаглядная))", "Мне интересно увидеть тебя", "Как же круто Что ты попала на такое шоу. Обязательно посмотрю его", "С наилучшими пожеланиями и удачи ... Ты мне очень нравишься", "Мне интересно очень в реале, можно увидить тебя?", "Очень круто, вы большая молодец".

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