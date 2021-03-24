Українська популярна модель Альона Омович, яку прозвали "новою версією Кім Кардашьян", поділилася кадрами з відпочинку

Модель прославилася кілька років тому після першої вдалої фотосесії, що склала її портфоліо. Більш того, дівчина не тільки змогла швидко стати популярною в Instagram, вона ще отримала цілу армію недоброзичливців, які засуджують всі дії Олени.

Як можна помітити на нових Сторі в Instagram дівчини, вона зробила не одну пластичну операцію і зовсім цього не соромиться. Змінивши форму сідниць і збільшивши їх, а також збільшивши бюст до шостого розміру, Олена перестала бути схожою на минулу себе.

Також Омович зробила губи, вилиці і змінила форму носа. Ніжачись на відпочинку в чорному купальнику з вирізом, дівчина в черговий раз підкреслила свою красу і зробила на цьому акцент. Без макіяжу і в досить відкритому бікіні Олена не стала ховати себе, навпаки, дівчина вип'ятила груди і покрутилася перед камерою.

"Температура +2", - підписала кадри зірка.

Також раніше Олена показала, як ніжиться в басейні, підставивши сонечку пружні силіконові сідниці. Перед камерою модель з'явилася в хитромудрому чорному купальнику, який складається з тонких мотузочок. Її волосся зачесане на потилиці, а на обличчі легкий макіяж, вона млосно дивиться прямо в об'єктив, знімаючи себе сама.

У підписі до публікації Омович кокетливо написала:"час для релаксу". Фолловери тут же кинулися обговорювати знімок, засинаючи дівчину компліментами і жартами в коментарях до публікації. "Що за сідниці такі?", "Фантастична", "Вау", "красива", "прекрасна Олена", "О боже, це прекрасно", - пишуть в коментарях до фотографії моделі.

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