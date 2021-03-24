Украинская популярная модель Алена Омович, которую прозвали "новой версией Ким Кардашьян", поделилась кадрами из отдыха

Модель прославилась несколько лет назад после первой удачной фотосессии, составившей её портфолио. Более того, девушка не только смогла быстро стать популярной в Инстаграм, она еще получила целую армию недоброжелателей, которые осуждают все действия Алены.

Как можно заметить на новых Стори в Инстаграм девушки, она сделала не одну пластическую операцию и совсем этого не стесняется. Изменив форму ягодиц и увеличив их, а также увеличив бюст до шестого размера, Алена перестала быть похожей на прошлую себя.

Также Омович сделала губы, скулы и изменила форму носа. Нежась на отдыхе в черном купальнике с вырезом, девушка в очередной раз подчеркнула свою красоту и сделала на этом акцент. Без макияжа и в довольно открытом бикини Алена не стала прятать себя, наоборот, девушка выпятила грудь и покрутилась перед камерой.

"Температура +2", - подписала кадры звезда.

Также ранее Алена показала, как нежится в бассейне, подставив солнышку упругие силиконовые ягодицы. Перед камерой модель появилась в замысловатом черном купальнике, который состоит из тонких веревочек. Ее волосы зачесаны на затылке, а на лице легкий макияж, она томно смотрит прямо в объектив, снимая себя сама.

В подпсии к публикации Омович кокетливо написала: "Время для релакса". Фолловеры тут же кинулись обсуждать снимок, засыпая девушку комплиментами и шутками в комментариях к публикации. "Что за ягодицы такие?", "Фантастическая", "Вау", "Красивая", "Прекрасная Алена", "О боже, это прекрасно", - пишут в комментариях к фотографии модели.

Напомним, украинская Кардашьян повеселилась на примерке, забыв о лифчике.

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