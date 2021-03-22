Модель навіть в піжамі не може приховати фігуру

Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала свій ідеальний ранок

Українська модель зі скандальною репутацією кожен день розбурхує публіку своїми фото і відео в Instagram завдяки вельми пікантним нарядам. Оскільки дівчина працює альтернативною моделлю, вона не скута правилами, дієтами і обмеженнями.

При цьому залишається дивним аномальна стрункість Олени, яка не обмежує себе в їжі і нерідко замовляє фаст-фуд, бажаючи добре повечеряти. Як запевняє Омович, їй просто пощастило з обміном речовин.

А щоб її худа фігура мала більш ніжні обриси, модель вирішила зробити кілька пластичних операцій – збільшити бюст з практично нульового до шостого розміру, а також вставити імпланти в сідниці, змінити форму носа, скул і тд. Також дівчина збільшила губи і почала часто ходити в солярій.

Як можна помітити на її особистих Селфі, дівчина багато стежить за собою, любить хвалитися пікантними образами навіть в ліжку. І показує піжами з досить сміливих ракурсів.

На іншому фото Олена вирішила показати себе в сміливому вигляді, причому відразу у ванній кімнаті. Дівчина позувала в повністю прозорому вбранні і без білизни, показавши пишні груди шостого розміру.

"Нормальні кулі", " після того як ми побачили це фото, у всіх тепер гарний і радісний настрій. Спасибі", "яке ж у вас гарне тіло, можна собі фото роздрукувати і повісити в кімнаті як мотивацію займатися спортом і працювати більше", "Доброго ранку, прекрасна Олена", "не видаляй це фото", "Instagram буде в люті".

Нагадавши, Українська Кардашьян покрасувалася без білизни, знявши навіть халатик

А ще Politeka писала, що українська Кардашьян без трусиків в образі палючої вчительки задерла спідницю

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян занадто сильно натягнула боді, вразивши безсоромним виглядом