Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала свій ідеальний ранок
Українська модель зі скандальною репутацією кожен день розбурхує публіку своїми фото і відео в Instagram завдяки вельми пікантним нарядам. Оскільки дівчина працює альтернативною моделлю, вона не скута правилами, дієтами і обмеженнями.
При цьому залишається дивним аномальна стрункість Олени, яка не обмежує себе в їжі і нерідко замовляє фаст-фуд, бажаючи добре повечеряти. Як запевняє Омович, їй просто пощастило з обміном речовин.
А щоб її худа фігура мала більш ніжні обриси, модель вирішила зробити кілька пластичних операцій – збільшити бюст з практично нульового до шостого розміру, а також вставити імпланти в сідниці, змінити форму носа, скул і тд. Також дівчина збільшила губи і почала часто ходити в солярій.
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Як можна помітити на її особистих Селфі, дівчина багато стежить за собою, любить хвалитися пікантними образами навіть в ліжку. І показує піжами з досить сміливих ракурсів.
На іншому фото Олена вирішила показати себе в сміливому вигляді, причому відразу у ванній кімнаті. Дівчина позувала в повністю прозорому вбранні і без білизни, показавши пишні груди шостого розміру.
"Нормальні кулі", " після того як ми побачили це фото, у всіх тепер гарний і радісний настрій. Спасибі", "яке ж у вас гарне тіло, можна собі фото роздрукувати і повісити в кімнаті як мотивацію займатися спортом і працювати більше", "Доброго ранку, прекрасна Олена", "не видаляй це фото", "Instagram буде в люті".
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