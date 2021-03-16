Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в горячем образе

На фото Омович показалась с полотенцем на голове и халате, который сняла, оставив его на одной руке. Девушка смотрела в телефон, снимая себя в зеркало. Алена показала себя топлес, частично засветив бюст, который немного прикрыла рукой, что не помешало кадру стать очень горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитоссти.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы делаете нижнюю треть или углы от природы такие?", "Как красиво, красавица", "Какой шикарный вид", "Рот больше не может закрыть, больше инъекций и силикона больше", "красивая с нежным взглядом и медовыми губами", "Эти губы должны хорошо работать", "Потрясающее фото действительно супер, удачного понедельника и отличной недели", "Красивая девушка", "Какой у тебя размер бара", "Ой, это красиво !!".

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Девушка примерила белый костюм, больше напоминающий спортивное белье. Аккуратный лиф из натуральной ткани подчеркнул бюст шестого размера с выгодной стороны, а велосипедки с необычным дизайном показали худые ноги девушки, делая акцент еще и на стройной талии.

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