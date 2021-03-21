Відома модель Еллен Сантана, яка стала тріумфатором конкурсу Міс бум-бум 2018, показала себе в гарячому образі

На фото Еллен здалася в спортивному ТОПі, який стискав пишний бюст, який так і просився на свободу. Сантана посміхалася, зібравши волосся в хвіст, і ніжно їх смикаючи рукою. Кадр вийшов цікавим і запальним, адже красуня виглядає на всі 100%. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Так, вона змінилася.

Раніше був легкий вітерець, тепер ураган", - написала красуня в мікроблозі Instagram.

Фанати поставили понад 600 лайків і написали коментарі під публікацією:

"Але це красиво", "красива", "Красиво чудово", " мила посмішка ...", "Чудовий чудовий успіх"," і завжди красиво"," бойова подруга"," гаряче обличчя"," яка гарна посмішка"," яке миле обличчя"," ідеальна красуня"," чудове шоу", " Ти моя красива майбутня чудова дружина. Люблю тебе".

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На фото красуня показала себе в Білій білизні і бейсболці. Дівчина розвернулася спиною, демонструючи сідниці, за які отримала титул. Волосся у моделі були розпущеним.

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