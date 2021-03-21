Известная модель Эллен Сантана, которая стала триумфатором конкурса Мисс Бум-Бум 2018, показала себя в горячем образе

На фото Эллен показалась в спортивном топе, который сжимал пышный бюст, который так и просился на свободу. Сантана улыбалась, собрав волосы в хвост, и нежно их теребя рукой. Кадр вышел интересным и зажигательным, ведь красотка выглядит на все 100%. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Да, она изменилась.

Раньше был легкий ветерок, теперь ураган", - написала красавица в микроблоге Инстаграм.

Фанаты поставили более 600 лайков и написали комментарии под публикацией:

"Но это красиво", "Красивая", "Красиво чудесно", "Милая улыбка ...", "Замечательный чудесный успех", "И всегда красиво", "Боевая подруга", "Горячее лицо", "Какая красивая улыбка", "Какое милое лицо", "Идеальная красотка", "Замечательное шоу", "Ты моя красивая будущая великолепная жена. Люблю тебя".

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На фото Эллен показала себя в белом белье и кепке. Девушка развернулась спиной, демонстрируя ягодицы, за которые получила титул. Пряди у горячей красотки были не собраны в ховст.

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