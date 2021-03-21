Відома модель Інна Горячковская, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе на відпочинку

На фото Горячковська позувала в зеленому вбранні з величезним декольте і з великим капелюхом. Красуня доповнила образ стильними кісками, а в руках тримала чарку з напоєм, готуючись її випити. Інна закрила очі і зробила губи "бантиком", насолоджуючись відпочинком. Як можна зрозуміти, дівчина ще не поїхала з Мексики, де зараз активно проводить відпустку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мексика, переддень, текіла, відпочинок, релакс", - написала тегами красуня під фотографією.

Фанати поставили трохи більше ста лайків і написали коментарі:

"Схожа на мексиканську дівчину", " насолоджуєшся текілою?) Правильно так тримати", "размерчик що треба, просто гармата".

Ми писали, що популярна вітчизняна модель Інна Горячковська показала себе на відпочинку.

На фото Інна здалася в червоній міні сукні з величезним декольте і без білизни. Дівчина доповнила образ пляжними тапочками і сонцезахисними окулярами, так як гуляла біля берега моря.

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