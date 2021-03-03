Известная модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя, восхитив формами

На фото Инна позировала в в наряде с большим декольте. Звезда прижалась бюстом к чему-то, показывая его в максимально горячем ракурсе. Образ Горячковская дополнила стильным украшением на шее, а волосы оставила распущенными. Кадр вышел довольно провокационным и зажигательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду не оставляют без комплиментов:

"Иди ко мне", "Какая международная красота - это красивая королевская принцесса, соблазнительная леди и привлекательная женщина", "Такая счастливая", "Ты очень красивая и милая","Очень красивая соблазнительная леди, фантастический вид, целую", "Такие огромные бомбочки, ты восхищаешь своими формами" , "Ты выглядишь хорошо и соблазнительно", "Привет, элегантно, это возможно, пожалуйста", "Моя детка", "Моя прекрасная женщина", "Красота, класс, ценности", "Хорошая картина, ты выглядишь красиво".

Известно, что Инна Горячковская является киевской моделью, которая стала Мисс Украина плюс-сайз в 2019 году. Девушка любит путешествовать и участвовать в разных проектах. Модель стала участницей шоу "Богиня шопинга", а также одержала победу на развлекательном проекте "Званый ужин".

Мы писали, что 26-летняя украинская модель Инна Горячковская, известная 15-м размером груди, впечатлила публику новым роликом.

Горячая блондинка показала крупным планом аппетитное декольте, от которого трудно устоять. Девушка обтянула пышные дары природы черной тканью с тоненькими скрещенными на груди завязочками и прозрачными вставками.

Напомним, украинка с 15-м размером обтянула свою бесстыдную "душу" ниточками белья

А еще Politeka писала, что украинка с 15-м размером завлекла в полумрак, позволив посмотреть на роскошь в декольте

Также Politeka сообщала, что роскошная украинка с 15-м размером вывалила свою гордость в огромном декольте



