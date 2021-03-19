Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала в максимально пікантному образі

На фото Омович позувала без одягу і білизни, сидячи у ванній. Красуня залишила волосся розпущеним, а в руки взяла великий букет, хвалячись свіжими трояндами. Дівчина не соромилася показати своє тіло, захоплюючи ідеальною талією. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Попереднє фото так залайкали через троянди я вважаю?",- написала Омович.

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже красиво", " Чому ти постійно без трусів?", "Шоу пластичної хірургії", "саме через них", " завжди доставляєте квіти голяка у ванні?", "Ух яке, а які відео з нею у мене є, ммммм", " тобі що ребра видалили Нижні?", "ідеальне тіло", " красиве тіло ...", "Так вони красиві і пахнуть шикарно", "Нічого собі, не вистачить квітів для красивої жінки", "ні, хоча трояндочки теж дуже красиві".

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Омович позувала в простому яскраво-салатовому боді і підкреслила завдяки ньому свої сідниці, в які раніше вставила імпланти. Дівчина виставила напоказ фігуру за допомогою вдалого ракурсу перед дзеркалом.

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