Відома супермодель Наомі Кемпбелл, яка була неймовірно популярною в 90-ті, показала свої найкращі образи

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка світових подіумів опублікувала серію фото з показів французького модельєра Жана Поля Готьє. Красуня зібрала найрізноманітніші образи з різних показів. Вона представляла неймовірні образи і навіть одного разу вийшла на подіум з оголеним бюстом.

На стартовому фото Наомі позувала разом з Готьє. Він вів "Чорну пантеру" по подіуму. Вона була одягнена в незвичайне зелене плаття, у якого замість спідниці були труси, ледь прикриті фатином. Наомі продефілювала в трусах, козирнувши стрункими підкачаними ніжками.

«#TBT в честь моєї розмови на @nofilterwithnaomi з @jpgaultierofficial на цьому тижні, ось кілька моїх улюблених фотографій, зроблених з ним за ці роки! Кожне шоу, кожна кампанія, кожен момент роботи з ним були для нього абсолютним задоволенням і радістю», - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу слів захоплення.

"Ви чарівна красуня", "Хай живе королева", "двоє, якими я захоплююся вічно, щоб розсунути межі", "який вдалий образ", "епічно", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Наомі Кемпбелл заманила апетитними вигинами в блискучій сукні:"виглядаєш на 21".

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