Известная супермодель Наоми Кэмпбелл, которая была невероятно популярной в 90-е, показала свои лучшие образы

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда мировых подиумов опубликвола серию фото с показов французского модельера Жана Поля Готье. Красотка собрала самые разные образы с разных показов. Она представляла невероятные образы и даже однажды вышла на подиум с обнаженным бюстом.

На стартовом фото Наоми позировала вместе с Готье. Он вел «черную пантеру» по подиуму. Она была одета в необычное зеленое платье, у которого вместо юбки были трусы, едва прикрытые фатином. Наоми продефилировала в трусах, козырнув стройными подкачанными ножками.

«#TBT в честь моего разговора на @nofilterwithnaomi с @jpgaultierofficial на этой неделе, вот несколько моих любимых фотографий, сделанных с ним за эти годы! Каждое шоу, каждая кампания, каждый момент работы с ним были для него абсолютным удовольствием и радостью», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу слов восхищения.

«Вы волшебная красавица», «Да здравствует королева», «двое, которыми я восхищаюсь вечно, чтобы раздвинуть границы», «Какой удачный образ», «эпично», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Наоми Кэмпбелл завлекла аппетитными изгибами в блестящем платье: "Выглядишь на 21".

Как сообщала Politeka, 50-летняя Наоми Кэмпбелл без лифчика устроила пылкую прогулку по пляжу: "Пантера на охоте".

Также Politeka писала, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл не стала надевать белье под прозрачную блузу, пленив мужчин: «Черная роза».