Відома модель Наомі Кемпбелл знялася у вельми пікантній фотосесії, що демонструє її тіло

Секретами краси популярної супермоделі цікавляться всі, хто тільки бачить її нові фото в мережі. В Instagram регулярно на фан-акаунтах і сторінках фотографів публікуються знімки з Наомі, що позує в найстильніших нарядах і навіть без них.

Цього разу серія фото сполошила мережу пікантністю, адже на деяких знімках модель позувала без ліфчика і абсолютно спокійно оголила бюст. Одягнена спочатку в спущене кольорове плаття, зірка показала тонку талію, приховуючи груди довгим чорним волоссям.

Потім Наомі залишилася просто в чорній білизні, взагалі не приховуючи фігуру. Чорно-білі кадри вигідно показали її красу і стрункість на узбережжі під час зйомки.

Кілька років тому модель розповіла, що стала вегетаріанкою. Також модель не раз зізнавалася, що не може прожити і дня без зелених соків з яблук, овочів і трав. Саме це допомагає їй тримати себе в ідеальній формі разом з тренуваннями: пілатесі і джиротоніці.

До цього у себе в Instagram красуня опублікувала пікантний кадр, який звів з розуму її шанувальників. На фото 50-річна модель постала в прозорій чорній блузці, під якою виднівся її невеликий акуратний бюст. Кемпбелл прикрила його наклейками, але фани змогли все розглянути.

"Наомі, будь ласка, будь скромніше», «це було честю, фотографувати тебе», «оглушлива», «Чорна пантера», «ти божество», «Так красиво», "Чорна троянда", - пишуть користувачі Мережі.

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