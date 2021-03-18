Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, вирішила позмагатися з Моною Лізою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, яке викликало фурор серед її шанувальників. Кузнєцова одягла сукню з неймовірно глибоким вирізом. Красуня знімала себе на селфі палицю, роблячи акцент на пишних принадах. На тлі стояла картина, яку, судячи з усього, намалювали спеціально для Міли. Ефектна блондинка була відображена в образі Мони Лізи. Правда, розмір бюста сильно відрізнявся від легендарної красуні.

Кузнєцова мила

"Ну посміхнися Мона Міла", - підписала фото зірка мережі.

У коментарях пишногрудій блондинці традиційно залишили масу приємних слів.

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"Міла, ти красива як завжди, мені подобається", "Вау ти просто неймовірно прекрасна, фото супер", "Люблю тебе, Міла, бажаю тобі всього найкращого в житті", "а де ж посмішка?", "Ці очі навпроти!", "Ти виглядаєш приголомшливо, навіть коли на обличчі немає посмішки», «ти як завжди чудово виглядаєш. Я захоплююся тобою Міла!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Міла Кузнєцова працює моделлю. Прославитися їй допомогли непристойно великі груди.

Нагадаємо, що українка з 15-м розміром переборщила з декольте в квітковій сукні:"тільки не стрибай".

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