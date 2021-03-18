Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, вирішила позмагатися з Моною Лізою
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, яке викликало фурор серед її шанувальників. Кузнєцова одягла сукню з неймовірно глибоким вирізом. Красуня знімала себе на селфі палицю, роблячи акцент на пишних принадах. На тлі стояла картина, яку, судячи з усього, намалювали спеціально для Міли. Ефектна блондинка була відображена в образі Мони Лізи. Правда, розмір бюста сильно відрізнявся від легендарної красуні.
"Ну посміхнися Мона Міла", - підписала фото зірка мережі.
У коментарях пишногрудій блондинці традиційно залишили масу приємних слів.
Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."
"Холостяк" Заливако не встояв перед чарами брюнетки, кадри жарких поцілунків: "Побачень більше не буде"
Винник, що приховує особисте життя, розсекретив свою нову "половинку": "Ви дуже мила пара"
Скандалом обернулася поява "Холостячки" Мішиної на Майстер Шеф, Михайлюку теж дісталося: "Нудить..."
"Як рятувати життя?": головлікар лікарні попередив про майбутній колапс, термінова заява
"Міла, ти красива як завжди, мені подобається", "Вау ти просто неймовірно прекрасна, фото супер", "Люблю тебе, Міла, бажаю тобі всього найкращого в житті", "а де ж посмішка?", "Ці очі навпроти!", "Ти виглядаєш приголомшливо, навіть коли на обличчі немає посмішки», «ти як завжди чудово виглядаєш. Я захоплююся тобою Міла!» ,- пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Міла Кузнєцова працює моделлю. Прославитися їй допомогли непристойно великі груди.
Нагадаємо, що українка з 15-м розміром переборщила з декольте в квітковій сукні:"тільки не стрибай".
Як повідомляла Politeka, українка з 15-м розміром у величезному декольте показала, чим нокаутує на боксерському рингу: "ти перемогла!".
Також Politeka писала, що українка з 15-м розміром "вигуляла" величезне декольте по Києву: "з таким бюстом-завжди спека!".