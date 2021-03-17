Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15 розміром, показала себе на рингу

На фото Міла позувала в квітковій сукні з великим декольте. Дівчина волосся залишила заправленими обручем, а в руках тримала Боксерський пояс. Красуня стояла на рингу біля стільчика на тлі глядачів. Кадр вийшов дуже ефектним і запальним, адже форми моделі розбурхують. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Що буде далі?",- написала зірка під фотографією.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Королева, так, титул", "я втрачаю порівняння з тобою", " Ти мене дуже заінтригувала. Цікаво, що буде далі", "Ого, красуня", " ти перемогла!! Кожен раз", " Здрастуй. ..... У тебе приголомшливе тіло", " виглядаєш просто чудово! Тобі дуже йдуть такі нагороди)", "Ну ти як завжди шикарно виглядаєш, не можу очі відвести", "вітаю тебе", "Ну нічого собі де ти була. Виглядаєш шикарно, симпатичне фото".

Ми писали, що модель Міла Кузнєцова поділилася пікантним Селфі.

На новому Селфі зірка позувала в Білій кофті з неймовірним декольте і яскравим макіяжем з акцентом на губи.

Нагадаємо, Українка з 15-м розміром "вигуляла" величезне декольте по Києву

А ще Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром змусила червоніти, показавши свої принади крупним планом

Також Politeka писала, що українка з 15-м розміром переборщила з декольте в квітковій сукні



