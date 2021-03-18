Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала досить сміливий образ в бікіні

Пишногруда модель без комплексів і забобонів звикла отримувати тільки хвалебні коментарі до своїх фото, адже вона завжди показує досить неоднозначні образи. Оскільки у дівчини шостий розмір бюста без будь-яких пластичних операцій, Демі вважає це мало не благословенням.

Тому зовсім не бентежиться, вибираючи для відпочинку на пляжі досить сміливі вбрання, які не приховують її фігуру. Наприклад, цього разу дівчина одягла кольоровий комплект з тонкими зав'язками і ледь помітними лямками ліфа.

Підкреслити тонку талію з пишними стегнами дівчині допомогла спеціальна декоративна вставка з золотими кільцями під грудьми. А кофта-халат, знята з плечей, і такого ж кольору, що і купальник, завершила новий лук дня для походу на пляж.

«Я просто тут стаю кращою версією себе", - написала Демі.

"Мені подобається дивитися на ці приголомшливі фотографії, Ти виглядаєш ефектно і чудово; Краса 💗; чудово 🌹; ти дуже мила і дуже елегантна принцеса; Богиня; Preciosa😍; твоє тіло так чудово виглядає в цьому бікіні. ❤ ️ ; Краси стало більше", - відповідають фанати.

Пишнотіла модель з яскравою зовнішністю звикла вражати публіку кокетливими нарядами і навіть періодично робити косплей. До цього Демі вирішила перетворитися в яскраву шатенку з довгими нарощеними пасмами, зав'язаними в хвостики, і зобразити господиню на кухні.

Дівчина одягла коротке біле плаття з квітковим принтом і глибоким декольте на завязочках. Сидячи на столі і дивлячись убік від об'єктива, Демі закинула ногу на ногу а рукою притримувала чайник.

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