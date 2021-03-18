Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала довольно смелый образ в бикини
Пышногрудая модель без комплексов и предрассудков привыкла получать только хвалебные комментарии к своим фото, ведь она всегда показывает довольно неоднозначные образы. Поскольку у девушки шестой размер бюста без каких-либо пластических операций, Деми считает это чуть ли не благословлением.
Поэтому совсем не смущается, выбирая для отдыха на пляже довольно смелые наряды, которые не скрывают ее фигуру. К примеру, в этот раз девушка надела цветной комплект с тонкими завязками и едва заметными лямками лифа.
Подчеркнуть тонкую талию с пышными бедрами девушке помогла специальная декоративная вставка с золотыми кольцами под грудью. А кофта-халат, снятая с плеч, и такого же цвета, что и купальник, завершила новый лук дня для похода на пляж.
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«Я просто здесь становлюсь лучшей версией себя✨», - написала Деми.
«Мне нравится смотреть на эти потрясающие фотографии, ты выглядишь эффектно и великолепно; Красота 💗; Великолепно 🌹; ты очень милая и очень элегантная принцесса; Богиня; Preciosa😍; твое тело так великолепно выглядит в этом бикини. ❤️; Красоты стало больше», - отвечают фанаты.
Пышнотелая модель с яркой внешностью привыкла поражать публику кокетливыми нарядами и даже периодически делать косплей. До этого Деми решила превратиться в яркую шатенку с длинными наращенными прядями, завязанными в хвостики, и изобразить хозяйку на кухне.
Девушка надела короткое белое платье с цветочным принтом и глубоким декольте на завязочках. Сидя на столе и смотря в сторону от объектива, Деми закинула ногу на ногу а рукой придерживала чайник.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике