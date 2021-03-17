Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала пишні форми в бордовій білизні

З кожним днем фотосесії популярної красуні стають все більш зухвалими і незвичайними. Так як Гюль займається рекламою одягу, найчастіше в її профілі можна помітити фото, на яких вона позує в образах з незвичайними декольте і вирізами на стегнах.

Бахарі не скромничає лише в таких нарядах, намагаючись підкреслити шостий розмір бюста і незвично великі стегна. Примітно, що кадри в білизні сама дівчина виставляє рідко, але кожне таке фото отримує сотні хвалебних коментарів.

Цей раз не став винятком – Бахарі в бордовому білизна з тонкої тканини залізла на край невеликої полиці, підкреслюючи тим самим стегна з потрібного ракурсу. Яскраві панчохи в тон білизни доповнили її образ.

"Застав мене відчути себе золотою", - написала під фото Гюль.

"Чудово❤; гаряча, чуттєва і спокуслива Красуня; дівчина, не роби цього зі мною🔥; чарівна чарівна краса; такий чудовий прекрасний колір; сумую за тобою, мила; ти така красива; Чисто сексуально 💯; гламурна красуня; Абсолютно чудово, моя улюблена ❤ 😘; ти найкраща 🔥; ось так багато шикарних жінок; Абсолютно чудова», - відповіли фанати.

Заради того, щоб отримати свою популярність в мережі і цілу армію шанувальників, дівчина набрала кілька десятків кілограмів. За пару років зі стрункої скромниці Бахарі перетворилася на фатальну брюнетку, яку все частіше називають турецькою Кардашьян.

Дівчина не тільки відкинула збентеження, але і не реагує на критику. При цьому Гюль не показує зайвого і не влаштовує зйомки в білизні або непристойних нарядах. Найчастіше, дівчина просто вибирає для реклами сукні з відкритим декольте або костюми з вирізами на стегнах.

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