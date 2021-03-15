Відома модель Інна Горячковська, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе на відпочинку
На фото Інна здалася в червоній міні сукні з величезним декольте і без білизни. Дівчина доповнила образ пляжними тапочками і сонцезахисними окулярами, так як гуляла біля берега моря. Красуня стала на тлі пляжу, хвалячись синім морем і не менш синім небом. Як відомо, зараз красуня відпочиває на одному з курортів Мексики. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Море і небо — два символи нескінченності", - написала зірка під публікацією.
Фанати поставили більше сотні коментарів і завалили дівчину компліментами:
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"Дуже спокусливо", " Інна, а ти найкрасивіша спокуслива. Ви-леді"," красуня"," дуже-дуже великий-великий Твій розмір, скажи мені"," прекрасна жінка"," Круто, дорога", " О, так. Мені подобаються ваші величезні обсяги".
Ми писали, що українська модель Інна Горячковська показала себе в примірювальній в спокусливому образі.
На фото Горячковська виходить з примірювальної в стильному вбранні. На ній чорна маяка з пікантною обробкою у вигляді мережива на бездонному декольте. Модель також вибрала чорну мереживну накидку і світлу спідницю з запахом.
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