Популярна модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, повеселилася на камеру в одній футболці

Відома українська модель Олена Омович звикла до критики і бурхливих зауважень в мережі, адже через нестандартну зовнішність дівчина часто потрапляє в центр обговорень. Як відомо, вона не приховує факту хірургічного втручання і частої роботи з пластичним хірургом і косметологом.

Після відпустки Олена встигла вразити зміною зачіски і розповідями про відновлення інтимного пірсингу. З цього приводу шанувальники почали публікувати останні провокативні ролики з Омович. Цього разу кадри вийшли домашніми і пікантними одночасно, адже модель позувала в одній білій майці.

Покрутившись перед камерою, Олена підкреслила аномальну стрункість фігури, обтягнувши тканину на талії і демонструючи тим самим форми у всій красі.

До цього Омович позувала в чорній білизні, знявши решту одягу.

Модель змінила стиль і зачіску кілька днів тому. З пекучої брюнетки з волоссям середньої довжини вона перетворилася в ефектну блондинку з довгими локонами по пояс, причому не рівними, а кучерявими. Оцінили в мережі перетворення не всі:

"Блондинкою ти втрачаєш всю свою родзинку...", "Блонд. Дуже красиво і ніжно виглядає", "Так отфотошопила, що смужки на підлозі викривилися", "ти дуже красива дитинко, як бомба вибухає", "ти і так прекрасна", "це прекрасно", "Бомбезно, краще брюнеткою", "брюнеткою Ти виглядаєш ефектніше", "А рука, як у Баби Яги", "дуже жіночно...",- відповіли в мережі.

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