Популярна модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, повеселилася на камеру в одній футболці
Відома українська модель Олена Омович звикла до критики і бурхливих зауважень в мережі, адже через нестандартну зовнішність дівчина часто потрапляє в центр обговорень. Як відомо, вона не приховує факту хірургічного втручання і частої роботи з пластичним хірургом і косметологом.
Після відпустки Олена встигла вразити зміною зачіски і розповідями про відновлення інтимного пірсингу. З цього приводу шанувальники почали публікувати останні провокативні ролики з Омович. Цього разу кадри вийшли домашніми і пікантними одночасно, адже модель позувала в одній білій майці.
Покрутившись перед камерою, Олена підкреслила аномальну стрункість фігури, обтягнувши тканину на талії і демонструючи тим самим форми у всій красі.
Скуйовджена Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "Зварювальник"
Нікітюк у міні-спідниці та майці вразила весняним образом: "Хтось плагіатить Дорофєєву"
Розпалена Кароль вивалила бюст, спокушаючи Дана Балана: несподівані кадри
Зупинилося серце маленького українця, який отримав опіки після гри з сірниками: "більше 90% тіла..."
Трагедія підкосила Каменських, Потап робить все, що може: "Ми навіть не думаємо, що він..."
До цього Омович позувала в чорній білизні, знявши решту одягу.
Модель змінила стиль і зачіску кілька днів тому. З пекучої брюнетки з волоссям середньої довжини вона перетворилася в ефектну блондинку з довгими локонами по пояс, причому не рівними, а кучерявими. Оцінили в мережі перетворення не всі:
"Блондинкою ти втрачаєш всю свою родзинку...", "Блонд. Дуже красиво і ніжно виглядає", "Так отфотошопила, що смужки на підлозі викривилися", "ти дуже красива дитинко, як бомба вибухає", "ти і так прекрасна", "це прекрасно", "Бомбезно, краще брюнеткою", "брюнеткою Ти виглядаєш ефектніше", "А рука, як у Баби Яги", "дуже жіночно...",- відповіли в мережі.
Нагадаємо, що Українська Кардашьян з подружкою не втримаєтьсяАлі спідниці На вітрі, ефектні кадри
А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян забула про сором, виваливши напоказ апетитні " диньки»
Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян без одягу спокусливо вигнулася і вразила достоїнствами фігури