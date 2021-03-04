Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, повеселилась на камеру в одной футболке

Известная украинская модель Алена Омович привыкла к критике и бурным замечаниям в сети, ведь из-за нестандартной внешности девушка часто попадает в центр обсуждений. Как известно, она не скрывает факта хирургического вмешательства и частой работы с пластическим хирургом и косметологом.

После отпуска Алена успела поразить сменой прически и рассказами о восстановлении интимного пирсинга. По этому поводу поклонники начали публиковать последние провокативные ролики с Омович. В этот раз кадры вышли домашними и пикантными одновременно, ведь модель позировала в одной белой майке.

Покрутившись перед камерой, Алена подчеркнула аномальную стройность фигуры, обтянув ткань на талии и демонстрируя тем самым формы во всей красе.

До этого Омович позировала в черном белье, сняв остальную одежду.

Модель сменила стиль и прическу несколько дней назад. Из жгучей брюнетки с волосами средней длинный она преобразилась в эффектную блондинку с длинными локонами по пояс, причем не ровными, а кудрявыми. Оценили в сети преображение не все:

"Блондинкой ты теряешь всю свою изюминку...", "Блонд. Очень красиво и нежно смотрится", "Так отфотошопила , что полоски на полу искривились", "Ты очень красивая детка, как бомба взрывается", "Ты и так прекрасная", "Это прекрасно", "Бомбезно, лучше брюнеткой", "Брюнеткой ты выглядишь эффектней", "А рука, как у бабы Яги", "Очень женственно...", - ответили в сети.

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