Відома модель Інна Горячковська, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе, захопивши формами

На фото Інна позувала в вбранні з великим декольте. Зірка притулилася бюстом до чогось, показуючи його в максимально гарячому ракурсі. Образ Горячковська доповнила стильною прикрасою на шиї, а волосся залишила розпущеним. Кадр вийшов досить провокаційним і запальним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але зазвичай зірку не залишають без компліментів:

"Іди до мене", "Яка міжнародна краса - це красива королівська принцеса, спокуслива леді і приваблива жінка", "Така щаслива", "Ти дуже красива і мила", "Дуже красива спокуслива леді, фантастичний вид, цілу", "Такі величезні бомбочки, ти захоплюєшся своїми формами ", "Ти виглядаєш добре і спокусливо", "Привіт, елегантно, це можливо, будь ласка", "Моя дитинко", "Моя прекрасна жінка", "Краса, клас, цінності", "Гарна картина, ти виглядаєш красиво".



Відомо, що Інна Горячковська є київською моделлю, яка стала Міс Україна плюс-сайз в 2019 році. Дівчина любить подорожувати і брати участь в різних проектах. Модель стала учасницею шоу "Богиня шопінгу", а також здобула перемогу на розважальному проекті "Звана вечеря".

Ми писали, що 26-річна українська модель Інна Горячковська, відома 15-м розміром грудей, вразила публіку новим роликом.

Гаряча блондинка показала крупним планом апетитне декольте, від якого важко встояти. Дівчина обтягнула пишні дари природи чорною тканиною з тоненькими схрещеними на грудях завязочками і прозорими вставками.

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