Известная модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя в провокационном ракурсе

На фото Инна позировала в наряде с большим декольте, а образ дополнила золотым украшением на шее. Красотка снимала себя на телефон, показавшись в полумраке. Девушка смотрела в камеру, делая акцент на большом бюсте, который занял большую часть кадра. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль звезды в социальной сети Инстаграм.

Как можно понять, Горячковская была где-то на концерте и наслаждалась музыкой. В один момент Инна взяла бокал и немного выпила, а потом показала, как кушает. В конце девушка показала, как едет домой в машине.



ользователи не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду без комплиментов не оставляют:



"Такая счастливая", "Ты очень красивая и милая", "Вы прекрасны . Самая приятная ,открытая и добрая девушка", "Хорошо выглядишь, Инна", "Невероятная девушка".

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На небольшом ролике модель решила показать формы в очередной раз с весьма удачного ракурса. В красном платье красотка-блондинка смогла удивить.В то же время обладательница не менее крупного бюста украинка Мила Кузнецова, последние замеры объемов которой также подтвердили 15 размер, может считаться не единственной украинкой с такой фигурой.

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