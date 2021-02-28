Відома модель плюс-сайз ДжоДжо Бейбі показала себе в самому провокаційному ракурсі

На фото ДжоДжо позує в шкарпетках, міні-трусиках, які практично неможливо помітити, і бюстгальтері. Дівчина стояла боком, зробивши акцент на сідницях, які виявилися зовсім не прикриті. Бейбі залишила волосся розпущеним, а знімала себе на телефон, хвалячись пишними формами біля дзеркала. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Виглядає супер круто", "її довгі ноги і пишне тіло залучали всіх хлопців у світі", "мікро стрінги", "Ух ти такий м'який і персиковий", " потрійне натискання-це річ?", "Виглядає так красиво і приголомшливо", " Іди, дівчинка! Мій улюбленець!", "Тепер я дуже хочу ... дуже важкого ...", "Абсолютно приголомшлива, боже", "Ти приголомшливо виглядаєш, Джоджо", "ти ідеальний ангел", "Так красиво і твоє тіло виглядає приголомшливо".

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Дівчина живе в США і вважається моделлю плюс-сайз. Кожен новий пост в Instagram викликає захопленням шанувальників, яких в акаунті моделі зібралося вже 10,3 мільйона.

Цього разу блондинка опублікувала селфі, яке вона зробила, направивши телефон На дзеркало.

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