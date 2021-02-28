Известная модель плюс-сайз ДжоДжо Бейби показала себя в самом провокационном ракурсе

На фото ДжоДжо позирует в носочках, мини-трусиках, которые практически невозможно заметить, и бюстгальтере. Девушка стояла боком, сделав акцент на ягодицах, которые оказались совсем не прикрыты. Бейби оставила волосы распущенными, а снимала себя на телефон, хвастаясь пышными формами у зеркала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Выглядит супер круто", "Ее длинные ноги и пышное тело привлекали всех парней в мире", "Микро стринги", "Ух ты такой мягкий и персиковый", "Тройное нажатие - это вещь?", "Выглядит так красиво и потрясающе", "Иди, девочка! Мой любимец!", "Теперь я очень хочу ... очень тяжелого ...", "Совершенно потрясающая, боже", "Ты потрясающе выглядишь, Джоджо", "Ты идеальный ангел", "Так красиво и твое тело выглядит потрясающе".

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Девушка живет в США и считается моделью плюс-сайз. Каждый новый пост в Инстаграм вызывает восхищением поклонников, которых в аккаунте модели собралось уже 10,3 миллиона.

В этот раз блондинка опубликовала селфи, которое она сделала, направив телефон на зеркало.

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