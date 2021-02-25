Известная модель ДжоДжо Бейби, которую называют копией Ким Кардашьян, показала себя в ванной
На фото ДжоДжо была в бикини, которое состояло практически из ниточек. Звезда дополнила образ стильным топиком, который практически не смог прикрыть бюст. Бейби одной рукой взялась за ниточку купальника, а за второй можно увидеть машинку для бритья. Девушка таким образом решила показать, что у нее там все гладко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я держу его побритым, и ты должен тоже ..", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Почему ты прикрываешь эту любовь", "Я тоже тебя люблю", "У тебя очень красивый бюст", "Привет, любовь моя, ты выглядишь так жарко, мммм, я люблю тебя", "Пожалуйста, поговори со мной, я большой поклонник твоего тела" ,"У меня есть", "Совершенно потрясающе", "Очень хороший размер", "Чрезвычайно потрясающая", "О, мой милый ребенок", "Эта фотография сделала мой день", "Абсолютно красивая", "Могу я одолжить триммер для бритья?", "Я тоже его побрила", "Ты выглядишь очень красиво", "Я болельщик из Украины, привет детка", "Вот это вкусно", "Моя любимая кошечка", "Как всегда самая зрелищная и ослепительная, потрясающая, чувственная и красивая".
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