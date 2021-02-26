Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе на прогулянці

На фото Міла позувала в чорному вбранні з великим декольте. Красуня стояла серед пелюсток квітів, прикриваючись великою парасолькою. Дівчина посміхалася, стоячи на вулиці. Кадри вийшли дуже ніжними і навіть трохи пікантними, адже Кузнєцова виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У великій кількості", - написала зірка під кадрами, які розмістила в сторіс Instagram.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Вау, нереальна краса. Фотографії на вищому рівні", "шикарна", "у тебе саме ідеальне тіло", "неймовірна", "Мила, ти найкрасивіша на світі з хорошим настроєм, мені подобається", "твої фотографії це окремий вид мистецтва, шикарно виглядаєш", "так чудово", "O my God, яка ж ви чарівна".

Ми писали, що українська модель плюс-сайз Міла Кузнєцова в чарівному образі здивувала влучним висловлюванням.

Володарка 15-го розміру бюста опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в обтягуючій сукні кольору пудра з блискучим "напиленням".

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