Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе на прогулянці
На фото Міла позувала в чорному вбранні з великим декольте. Красуня стояла серед пелюсток квітів, прикриваючись великою парасолькою. Дівчина посміхалася, стоячи на вулиці. Кадри вийшли дуже ніжними і навіть трохи пікантними, адже Кузнєцова виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"У великій кількості", - написала зірка під кадрами, які розмістила в сторіс Instagram.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
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"Вау, нереальна краса. Фотографії на вищому рівні", "шикарна", "у тебе саме ідеальне тіло", "неймовірна", "Мила, ти найкрасивіша на світі з хорошим настроєм, мені подобається", "твої фотографії це окремий вид мистецтва, шикарно виглядаєш", "так чудово", "O my God, яка ж ви чарівна".
Ми писали, що українська модель плюс-сайз Міла Кузнєцова в чарівному образі здивувала влучним висловлюванням.
Володарка 15-го розміру бюста опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в обтягуючій сукні кольору пудра з блискучим "напиленням".
Нагадаємо, Українка з 15-м розміром бюста прогулялася по Києву в наряді з величезним декольте
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