"Ось це ти прямо в точку"

Українська модель плюс-сайз Міла Кузнєцова в чарівному образі здивувала влучним висловом

Як передає Politeka.net, володарка 15-го розміру бюста опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в обтягуючій сукні кольору пудра з блискучим "напиленням".

Блондинка кокетливо поставила руку на пояс, злегка подавшись вперед, щоб глядач міг краще розгледіти її апетитну "гордість", тим більше, що наряд на ній сидів просто ідеально.

"Груди чоловіка створені для нагород, груди жінки — сама нагорода.😜 ✌",- влучно висловилася про свою "гідність" Кузнєцова.

Користувачі кинулися коментувати побачене, щедро нагородивши модель компліментами:

"Ось це ти прямо в точку сказала 🔥🔥 виглядаєш просто карколомно 😍"

"Як боженька змовила 🤗 🤗 🤗"

"Деякі - дійсно великі нагороди - у вашому випадку ❤️"

"У цій сукні ти виглядаєш дуже стильно, тобі так личить! 😍🔥"

"Я уявляю як вам важко з ними😮"

"Підтримую твої слова, твої груди просто нагорода"

"Вдалий колір і саме платтячко..."

"Золоті слова, але я їх чую вперше"

"Мені дуже подобається твій стиль і такий романтичний образ)😍"

"Вдале фото🔥"

Як відомо, бюст 15-го розміру - це виключно "дар природи" - Міла пишається своїми натуральними формами. Так, дівчина була учасницею українського проекту "Модель XL". А також представляла Україну на конкурсі «Miss Universe Plus Size 2019», фінал якого пройшов на острові Сент-Вінсент на Карибських островах.

До цього ми показували, як Міла весело провела час в ресторані під Києвом. Дівчина потішила кадром зі своїм колоритним "кавалером".

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