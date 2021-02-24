"Вот это ты прямо в точку"

Украинская модель плюс-сайз Мила Кузнецова в очаровательном образе удивила метким высказыванием

Как передает Politeka.net, обладательница 15-го размера бюста опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в обтягивающем платье цвета пудра с блестящим "напылением".

Блондинка кокетливо поставила руку на пояс, слегка подавшись вперед, дабы зритель мог получше разглядеть ее аппетитную "гордость", тем более, что наряд на ней сидел просто идеально.

"Грудь мужчины создана для наград, грудь женщины — сама награда.😜✌", - метко высказалась о своем "достоинстве" Кузнецова.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, щедро наградив модель комплиментами:

"Вот это ты прямо в точку сказала🔥🔥 выглядишь просто сногсшибательно 😍"

"Как боженька смолвила🤗🤗🤗"

"Некоторые - действительно большие награды - в вашем случае ❤️"

"В этом платье ты выглядишь очень стильно, тебе так идёт! 😍🔥"

"Я представляю как вам тяжело с ними😮"

"Поддерживаю твои слова, твоя грудь просто награда"

"Удачный цвет и само платьице..."

"Золотые слова, но я их слышу впервые"

"Мне очень нравится твой стиль и такой романтичный образ)😍"

Как известно, бюст 15-го размера - это исключительно "дар природы" - Мила гордится своими натуральными формами. Так, девушка была участницей украинского проекта «Модель XL». А также представляла Украину на конкурсе «Miss Universe Plus Size 2019», финал которого прошел на острове Сент-Винсент на Карибских островах.

До этого мы показывали, как Мила весело провела время в ресторане под Киевом. Девушка позабавила кадром со своим колоритным "кавалером".

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