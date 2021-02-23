Відома модель Кассандра Сьєнега, зірка Playboy, показала себе на яхті

На фото Кассандра позувала в закритому купальнику з вирізами. Зірка поїхала на яхті, виставивши одну ніжку. Дівчина залишила волосся розпущеним, завдяки чому вони розтріпалися на вітрі, а образ доповнила стильним годинником на руці. На другому кадрі модель спокусливо сіла і вигнути, блиснувши пружними сідницями, а очі закрила від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мені подобаються ці фотографії", - написала зірка.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Яка краса", "карколомна", "димове шоу", "Ти так виглядаєш, моя дорога", "мої очі хочуть тебе швидше", "будь ласка, заспокойся, твоє тіло, це зводить мене з розуму", "дуже красиво і мило", " Так приголомшливо", "така досконалість", "гарне вбрання".

Ми писали, що популярна мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) постала на ліжку в купальнику.

Цього разу красуня постала в біло-чорному бікіні з забарвленням схожою на зміїну шкіру.

Ліфчик ледь утримував пишні груди, небезпечно натягнувшись. Здавалося, купальник зовсім малий для таких "багатств" знаменитості.

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