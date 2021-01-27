Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала изгибы

Модель решила похвастаться длиной ножек в экстремальном мини, передает Politeka.net. Сьенега будоражит сознание поклонников своими формами на любом фото.

В этот раз звезда разместила в Инстаграм снимок, блистая в соблазнительном топе и мини.

Касандра надела обтягивающий топик с длинным декольте, из которого едва ли не вываливался бюст. К тому же пикантности образу добавило то, что знаменитость не надела лифчик.

Самые интимные детали проглядывались сквозь тонкую талию.

Модель надела черное мини, вероятно, из кожи. Поясок натянулся на стройной талии, подчеркнув ее красоту.

Сьенега вытянула ножки в длинных черных ботфортах на каблуках.

Образ вышел откровенным еще и благодаря принятой позе - модель слегка откинулась назад, прикрыв глаза. Ноги были слегка расставлены, а из-под юбки едва ли не выглядывало белье.

"Вы когда-нибудь смотрели "Основной инстинкт"? 😏", - поинтересовалась модель.

Пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев. Пользователи сети писали модели много приятных слов, которых она достойна.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега обожает путешествовать и фотографироваться. Сейчас за ней в Инстаграм следят 1,1 миллиона пользователей сети, которые постоянно комментируют ее посты.

Сама звезда в будущем мечтает стать мамой и любящей женой. Сьенега хотела бы встречать возлюбленного в белье и домашней едой.

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Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из Playboy раскинулась на солнышке, едва не выронив бюст: "Танцовщица из..."