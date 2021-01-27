Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала изгибы
Модель решила похвастаться длиной ножек в экстремальном мини, передает Politeka.net. Сьенега будоражит сознание поклонников своими формами на любом фото.
В этот раз звезда разместила в Инстаграм снимок, блистая в соблазнительном топе и мини.
Касандра надела обтягивающий топик с длинным декольте, из которого едва ли не вываливался бюст. К тому же пикантности образу добавило то, что знаменитость не надела лифчик.
Самые интимные детали проглядывались сквозь тонкую талию.
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Модель надела черное мини, вероятно, из кожи. Поясок натянулся на стройной талии, подчеркнув ее красоту.
Сьенега вытянула ножки в длинных черных ботфортах на каблуках.
Образ вышел откровенным еще и благодаря принятой позе - модель слегка откинулась назад, прикрыв глаза. Ноги были слегка расставлены, а из-под юбки едва ли не выглядывало белье.
"Вы когда-нибудь смотрели "Основной инстинкт"? 😏", - поинтересовалась модель.
Пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев. Пользователи сети писали модели много приятных слов, которых она достойна.
Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега обожает путешествовать и фотографироваться. Сейчас за ней в Инстаграм следят 1,1 миллиона пользователей сети, которые постоянно комментируют ее посты.
Сама звезда в будущем мечтает стать мамой и любящей женой. Сьенега хотела бы встречать возлюбленного в белье и домашней едой.
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