Известная модель Кассандра Сьенега, звезда Playboy, показала себя на яхте

На фото Кассандра позировала в закрытом купальнике с вырезами. Звезда пооказалаась на яхте, выставив одну ножку. Девушка оставила волосы распущенными, благодаря чему они растрепались на ветру, а образ дополнила стильными часами на руке. На втором кадре модель соблазнительно села и выгнуть, блеснув упругими ягодицами, а глаза закрыла от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мне нравятся эти фотографии", - написала звезда.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая красота", "Сногсшибательная", "Дымовое шоу", "Ты так выглядишь, моя дорогая", "Мои глаза хотят тебя скорее", "Пожалуйста, успокойся, твое тело, это сводит меня с ума", "Очень красиво и мило", "Так потрясающе", "Такое совершенство", "Красивый наряд".

Мы писали, что популярная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) предстала на постели в купальнике.

В этот раз красотка предстала в бело-черном бикини с расцветкой похожей на змеиную кожу.

Лифчик едва удерживал пышную грудь, опасно натянувшись. Казалось, купальник совсем мал для таких "богатств" знаменитости.

Напомним, Кассандра Сьенега из Playboy без белья устроила шалости в прозрачном наряде у бассейна

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