Відома модель Демі Роуз показала свій танець величезним бюстом
На фото Демі здалася в бікіні, яке було в тон кольору шкіри і дуже маленьким, практично не прикривши пишні форми красуні. Роуз показала спокусливу позу, виставляючи свою красу в кращому ракурсі. Не варто забувати і про довге волосся моделі, красуня залишила їх розпущеним, що додало кадру особливої родзинки. На відео Демі вже рухала тілом, хвалячись бюстом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Мяу", - написала Демі.
Фанати поставили майже 500 тисяч лайків і написали коментарі:
Безцеремонний Сосєдов з "Х-Фактора" насварив Галкіна, дісталося і Кіркорову: "Зобов'язаний животіти..."
Біда наздогнала Вікторію Булітко з "Дизель шоу", зірці терміново потрібна допомога: "Чекаю ваших порад..."
"Людина з великим серцем": пішов з життя легендарний лікар, українці сумують
57-річний чоловік Сумської Борисюк зізнався, що думає про Кароль і навіщо прийшов на "Голос країни": "Проклята..."
Велика трагедія Баскова: як виглядає єдиний син співака, який відмовився від батьківського прізвища
"Русалка", "мені сьогодні трохи сумно", "це твій найкращий пост", "я втратив зір і заради тебе"," чудова красуня"," така красива"," Виходь за мене заміж", " закоханий в твій стиль! Ти як завжди виглядаєш приголомшливо", "Ти має бути ангел, моє миле серце", "тут бездоганна атмосфера", "приємна картинка ти прекрасна принцеса".
Повідомлялося, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз здивувала новим образом на Селфі.
Перед камерою Роуз з'явилася в наряді, який було видно лише частково і зверху. Відкрита зона декольте і сам наряд без бретелей вдало підкреслив привабливість знаменитості і її розкішні форми, які вона не стала ховати під шаром одягу.
Нагадаємо, фігуриста Демі Роуз спокусила пружними "булочками" в прозорій білизні
А ще Politeka повідомляла, що Демі Роуз в крихітній міні-сукні показала, чим зачарує будь-якого чоловіка
Також Politeka писала, що Демі Роуз розкуто потрясла шостим розміром в ліфчику з бахромою, затьмаривши подружок