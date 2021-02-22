Відома модель Демі Роуз показала свій танець величезним бюстом

На фото Демі здалася в бікіні, яке було в тон кольору шкіри і дуже маленьким, практично не прикривши пишні форми красуні. Роуз показала спокусливу позу, виставляючи свою красу в кращому ракурсі. Не варто забувати і про довге волосся моделі, красуня залишила їх розпущеним, що додало кадру особливої родзинки. На відео Демі вже рухала тілом, хвалячись бюстом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мяу", - написала Демі.

Фанати поставили майже 500 тисяч лайків і написали коментарі:

"Русалка", "мені сьогодні трохи сумно", "це твій найкращий пост", "я втратив зір і заради тебе"," чудова красуня"," така красива"," Виходь за мене заміж", " закоханий в твій стиль! Ти як завжди виглядаєш приголомшливо", "Ти має бути ангел, моє миле серце", "тут бездоганна атмосфера", "приємна картинка ти прекрасна принцеса".

Повідомлялося, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз здивувала новим образом на Селфі.

Перед камерою Роуз з'явилася в наряді, який було видно лише частково і зверху. Відкрита зона декольте і сам наряд без бретелей вдало підкреслив привабливість знаменитості і її розкішні форми, які вона не стала ховати під шаром одягу.

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