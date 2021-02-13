Відома київська модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала струнку фігуру в чорному міні

Популярна модель перед тим, як відправитися у відпустку в Єгипет, взяла участь в декількох рекламних фотосесіях. Через кілька днів, Олена вирішила поділитися готовими знімками, які з'явилися на сторінках популярних брендів.

Дівчина захопилася своїм образом, адже на її думку, чорний їй дуже йде і в цей раз вдалося підкреслити тільки найкраще. Зокрема, Олена підкреслила цього разу стрункість своїх ніг за допомогою міні-вбрання, а також акцентувала увагу на зоні декольте, яку прикрасили масивні прикраси.

Засмагла шкіра дівчини і її образ в цілому виглядав досить зухвало, а вечірній макіяж з акцентом на виразні очі і пухкі губи надав ще більше пікантності.

Як відомо, дівчина раніше зробила собі бюст і збільшила той з нульового до шостого розміру, тому кадри Омович завжди викликають бурхливу реакцію в мережі:

"Навіщо ти з себе так знівечила? 🤮 ; Я не розумію, невже людина, яка пише сюди гидоти, не бачить себе з боку? Це виглядає жалюгідно. Не подобається - пройдіть повз або відпишіться; Олена, Ви красуня ♥️♥️ це сильна конкуренція; я завжди дивлюся на твої ноги😭 😍; емпланти Конкуруються жорстко; таке Опудало насиліконеное, просто ППЦ🤣; красуня, а пишуть ті, що заздрять, скнари))».

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